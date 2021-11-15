МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Отбор газа из европейских подземных хранилищ газа составил уже 6,6% от закачанного летом объема, с 1 по 5 ноября отбор был рекордным для этих дат за много лет, сообщается в Telegram-канале "Газпрома". Поставки по "Силе Сибири" выше контрактных более чем на 30%

"Отобрано уже 6,6% от объема газа, закачанного в летний период… с 1 по 5 ноября было зафиксировано пять суточных рекордов отбора газа из ПХГ Европы для этих дат за многолетнюю историю наблюдений. Максимальный из них – 345,2 миллиона кубометров – был 3 ноября", – говорится в сообщении.

Уточняется, что, по данным Gas Infrastructure Europe, на 13 ноября заполненность европейских подземных хранилищ составляет 74%, объем активного газа – на 19,5 миллиарда кубометров меньше прошлогоднего уровня.