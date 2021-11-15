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https://1prime.ru/energy/20211115/835219643.html
Запасы газа в украинских подземных хранилищах ниже прошлогодних
Энергетика
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. Запасы газа в украинских ПХГ находятся на уровне, на 37% ниже прошлогоднего, сообщает "Газпром". "Запасы газа в украинских ПХГ ниже показателя прошлого года на 37% (на 10,3 млрд... ПРАЙМ, 15.11.2021
энергетика, новости, газ, газпром, газопровод, поставки газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Запасы газа в украинских ПХГ находятся на уровне, на 37% ниже прошлогоднего, сообщает "Газпром".
"Запасы газа в украинских ПХГ ниже показателя прошлого года на 37% (на 10,3 млрд куб. м.)",- указывает "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.