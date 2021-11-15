МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Запасы газа в украинских ПХГ находятся на уровне, на 37% ниже прошлогоднего, сообщает "Газпром".

"Запасы газа в украинских ПХГ ниже показателя прошлого года на 37% (на 10,3 млрд куб. м.)",- указывает "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.