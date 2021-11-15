Песков рассказал о разговоре Путина и Лукашенко по транзиту газа
Песков рассказал, что разговор Путина и Лукашенко по транзиту газа был вчера
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили тему транзита газа через Белоруссию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да. Вчера был разговор", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, поднял ли президент России тему транзита газа в беседе со своим белорусским коллегой.
Ранее Лукашенко посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа через республику в Европу, который осуществляется через магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа". Путин, комментируя эти слова, сообщил, что впервые слышит о таком заявление и что поговорит со своим белорусским коллегой на этот счет. По словам российского лидера, теоретически Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, но это будет нарушением транзитного контракта, нанесет большой урон энергетике ЕС и не будет способствовать развитию отношений России с Белоруссией.
https://1prime.ru/energy/20211115/835222028.html
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