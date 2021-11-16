МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. По мнению замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, процесс сертификации "Северного потока-2" идёт в верном направлении, а текущая его приостановка похожа на результат консультаций оператора с регулятором. Стало известно, почему может затянуться сертификация "Северного потока-2"

Гривач считает, что эти действия похожи выработку контура сертификации в тех правовых рамках, "возникших в результате абсурдного распространения европейской директивы на 12-мильную часть газопровода на морском дне в территориальном море ФРГ".

По мнению эксперта, на процесс сертификации может потребоваться больше времени, в частности из-за необходимости закончить процедуры по созданию новой дочерней компании. Но, с другой стороны, он отметил, сертификация — в рамках согласованного плана — может потребовать и меньше времени, чем без него.

"И, кроме того, принятие финального решения до формирования нового правительства выглядело крайне сомнительно", — заключил он.

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило ранее во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.