МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Нехватка запасов газа в Европе может привести к масштабным сбоям в подаче электроэнергии в регионе, считает глава одного из крупнейших мировых сырьевых трейдеров Trafigura Джереми Вейр (Jeremy Weir)

"Откровенно говоря, у нас сейчас недостаточно газа. Мы не делаем запасы на зимний период, поэтому существует реальное беспокойство. Если зима будет холодной, в Европе могут появиться масштабные отключения электроэнергии", — приводит слова Вейра британская газета The Telegraph.

Газ имеет решающее значение для энергоснабжения Европы, в частности Британии: более 22 миллионов домохозяйств подключены к газовой сети, в 2020 году 38% купленного газа в стране было использовано для отопления жилых помещений, 29% — для производства электроэнергии и 11% — для промышленных и коммерческих нужд.

Британские энергокомпании уже испытывают трудности на фоне резко выросших мировых цен на газ, некоторые из них объявили, что не могут выполнить обязательства перед потребителями.

Ранее во вторник цены на газ в Европе впервые с конца октября пробили отметку в 1100 долларов за тысячу кубометров. Цены на топливо начали резко расти после выхода новости о том, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2".