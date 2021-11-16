МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ, Мария Князева. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон обсудила с министром энергетики Украины Германом Галущенко приостановку сертификации оператора газопровода "Северный поток 2", говорится в микроблоге в её Twitter.

"Очень важная встреча с министром энергетики Украины Германом Галущенко. Очевидно, что ЕС продолжает поддерживать Украину касательно энергетической безопасности…. Также обсудили последнюю (информацию — ред.), касающуюся сертификации "Северного потока 2" и нашего сотрудничества", — написала она.

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило ранее во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока 2".

Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

"Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока 2", а с июня велась работа над сертификацией оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG — в качестве независимого для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС и начала поставок.