С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — ПРАЙМ. Решение немецкого регулятора приостановить сертификацию оператора газопровода "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG может иметь политические основания, заявил РИА Новости член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Альберт Брайнингер. По его мнению, регулятор, возможно, хочет выиграть время до формирования новой правительственной коалиции в ФРГ. Суд в Германии отклонил иск экологов к "Северному потоку - 2"

Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) заявило о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока 2". Процесс возобновится, когда Nord Stream 2 AG создаст немецкую дочернюю компанию, которая подаст заявку повторно. В минэнерго ФРГ решение BNA назвали "исключительно регуляторным".

"Не все так просто, трудно сказать наверняка, какой компонент преобладает — политика или немецкая бюрократия. Вероятно, регулятор нашел повод для отказа в сертификации. Коалиция пока еще не сформирована, и регулятор хочет выиграть время, пока этот вопрос не будет урегулирован… Конечно, есть политический компонент, этот проект был политизирован с самого начала", — сказал Брайнингер.

Политик добавил, что не видит каких-либо признаков того, что от "Северного потока 2" откажутся, так как "в Германии есть значительные силы, заинтересованные в скорейшем запуске этого проекта".

Проект "Северный поток 2" предполагает прокладку газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — в общей сложности финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия ведут переговоры о формировании нового правительства ФРГ после выборов в бундестаг, которые прошли 26 сентября. В случае успешного завершения переговоров новым канцлером станет социал-демократ Олаф Шольц, он сменит правившую 16 лет Ангелу Меркель из Христианско-демократического союза, который выборы проиграл.