МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на дизельное топливо в России за период с 8 по 15 ноября выросла на 51 копейку, до 52,1 рубля за литр, при этом с середины октября рост составил около 1,2 рубля, свидетельствуют материалы Росстата.

Такими значительными темпами (около 30 копеек в неделю и более) дизель дорожает третью неделю подряд. Бензин и дизель дорожали в рознице весь 2021 год с разной скоростью. Снижение стоимости дизеля в этом году было зафиксировано только в начале сентября. После этого цены росли невысокими темпами, а с середины октября рост стал более заметным (около 15 копеек в неделю).

По данным службы, за минувшую неделю средняя цена на бензин в стране выросла на 13 копеек и составила 49,5 рубля за литр. В частности, Аи-92 подорожал на 10 копеек, до 46,54 рубля за литр, Аи-95 — на 11 копеек, до 50,34 рубля. А стоимость литра бензина Аи-98 достигла 58,36 рубля, увеличившись на 23 копейки.

Рост цен на бензин за прошедшую неделю был отмечен в 70 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Хабаровске – на 1,2% и Биробиджане – на 1,1%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Южно-Сахалинске – на 0,4%, Грозном – на 0,3% и Рязани – на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,3%.

Производство бензина в России с 8 по 14 ноября снизилось на 1,8% по сравнению с предыдущей неделей, до 782,8 тысячи тонн, а дизтоплива — на 4,1%, до 1,471 миллиона тонн.