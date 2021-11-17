МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Немецкий регулятор отказался комментировать возможность переноса сроков ввода в эксплуатацию "Северного потока 2" на март 2022 года. Всем "труба". Зачем немцы ставят палки в колеса "Северному потоку-2"

"Я могу сказать только то, что мы сказали вчера в нашем пресс-релизе", — заявил РИА Новости представитель Федерального сетевого агентства.

Ранее регулятор ФРГ заявил, что процесс сертификации компании-оператора "Северного потока 2" остается приостановленным до тех пор, пока передача основных активов и личных средств дочерней компании не будет завершена. В этом случае Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые документы дочерней компании в качестве нового заявителя на сертификацию, рассмотрение может занять оставшийся четырехмесячный период, предусмотренный законом.