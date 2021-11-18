МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов опускались до минимальных 1072 долларов, что на 3,4% ниже расчётной цены накануне, свидетельствуют данные площадки ICE Futures.

Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на самом открытии торгов чуть превысила 1120 долларов, но в первый час демонстрировала устойчивое снижение, опускаясь до минимальных 1072 долларов за тысячу кубометров. На 11.10 мск эта цена составляет 1088,9 доллара, что на 1,9% ниже расчётной цены накануне.

Резко стоимость фьючерсов выросла с пятницы: за четыре торговых дня расчётная цена подскочила на 25%, до 1110 долларов в среду.

Рост 16 ноября резко активизировался после выхода новости о том, что немецкий регулятор приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2", а повлиять на рост в понедельник могли результаты месячных аукционов: "Газпром" не забронировал на декабрь мощности газопровода Ямал — Европа и газотранспортной системы Украины для дополнительного транзита газа.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.