МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Правительство Молдавии до сих пор не осознало тяжесть кризиса, вызванного ростом цен на газ, поэтому не может принимать верные решения для выхода из сложной ситуации, заявил бывший министр экономики страны Александр Муравский.

Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет, тариф для потребителей с 1 ноября вырос с 235 до 536 долларов за тысячу кубометров.

Правительство подготовило пакет мер по компенсации роста тарифа, он был одобрен парламентом в первом чтении.

"Повышение стоимости газа приведет к целой цепочке подорожаний, взрыв недовольства начнется, когда люди получат счета за газ и за отопление и поймут, что компенсации носят чисто номинальный характер. Правительство пока не осознает, что страна находится в тяжелейшей ситуации, у нас серьезный кризис, пришло время отбросить все свои амбиции", — заявил Муравский.

По его словам, правительство страны серьезно ограничено в средствах, поэтому ему нужно выбрать максимально эффективные варианты помощи населению.

"Нужно созвать экспертный совет, провести консультации, прислушаться и к представителям оппозиции, и к независимым специалистам. Правительству нужно выслушать всех, кто разбирается в ситуации, посмотреть на ситуацию с другой стороны, возможно, будет найден новый выход, но министры не хотят этого делать", — объясняет бывший министр экономики.

Муравский полагает, что правительство проявляет либо непонимание, либо наивную надежду на помощь Запада. Он уверен, что ситуация, отчасти, оказалась такой тяжелой из-за ошибок кабмина, совершенных еще на этапах переговоров с "Газпромом".

Эксперт полагает, что дальнейшее развитие событий в стране будет зависеть от того, сможет ли правительство, которому пока явно не хватает опыта, прислушаться к мнению специалистов или продолжит рассчитывать исключительно на собственные силы.

Власти Молдавии намерены выплачивать материальную помощь социально-уязвимым семьям, а также частично компенсировать всем жителям страны затраты на газ и отопление. Компенсации и матпомочь будет выплачиваться с ноября этого года по апрель 2022 года.