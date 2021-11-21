КИЕВ, 21 ноя — ПРАЙМ. Украина возобновила поставки электроэнергии из Белоруссии, по состоянию на утро субботы объемы поставок составляют 415 мегаватт в час, сообщается на сайте компании "Укрэнерго". В Киеве испугались "уловки" России с "Северным потоком-2"

Ранее минэнерго Белоруссии сообщило, что поставки электроэнергии на Украину будут прекращены с 18 ноября, а возможность их возобновления будет рассматриваться "с учетом технических возможностей".

"Белоруссия. Экспорт: 0 МВт в час. Импорт: 415 МВт в час", — приводятся данные на карте поставок электроэнергии, опубликованной на сайте "Укрэнерго".