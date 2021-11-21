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Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии
Энергетика
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Украина возобновила поставки электроэнергии из Белоруссии, по состоянию на утро субботы объемы поставок составляют 415 мегаватт в час, сообщается на сайте компании "Укрэнерго"... ПРАЙМ, 21.11.2021
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КИЕВ, 21 ноя — ПРАЙМ. Украина возобновила поставки электроэнергии из Белоруссии, по состоянию на утро субботы объемы поставок составляют 415 мегаватт в час, сообщается на сайте компании "Укрэнерго".
Ранее минэнерго Белоруссии сообщило, что поставки электроэнергии на Украину будут прекращены с 18 ноября, а возможность их возобновления будет рассматриваться "с учетом технических возможностей".
"Белоруссия. Экспорт: 0 МВт в час. Импорт: 415 МВт в час", — приводятся данные на карте поставок электроэнергии, опубликованной на сайте "Укрэнерго".