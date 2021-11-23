МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов вторника колеблется в диапазоне 960-990 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. На Украине назвали страну, обеспечившую 90% импорта газа в 2021 году

Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии на площадке ICE Futures составила почти 1000 долларов. В течение получаса с начала торгов цена снизилась примерно до 960 долларов, а к 10.34 мск вновь выросла и приблизилась к цене открытия — почти 1000 долларов. Это почти равно расчетной цене понедельника.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты называли несколько факторов роста цен: низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии.

Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.

Однако с 12 ноября вновь начался резкий рост. За пять торговых дней расчетная цена подскочила на 25%, 18 ноября она превышала 1120 долларов. Поводом для нового скачка, в частности, стали новости о приостановке Германией сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2".