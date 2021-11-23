КИШИНЕВ, 23 ноя — ПРАЙМ. "Молдовагаз" пока не нашла коммерческого решения, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74,2 миллионов долларов, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну. Вице-премьер Молдавии пообещал гражданам не оставить их без газа

Власти Молдавии в период с 22 октября по 20 ноября ввели режим ЧП в области энергетики, 29 октября контракт с "Газпромом" был продлен на пять лет при условии оплаты 100% полученного газа. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в понедельник сообщил, что компания через 48 часов прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что обратился к правительству и попросил займ для оплаты газа по контракту с "Газпромом" в размере около 74 миллионов долларов.

"На данный момент долг превышает 74,2 миллиона долларов. Пока "Молдовагаз" не нашла коммерческого решения для погашения этого долга", — написал Спыну на своей странице в Facebook.