МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил журналистам, что санкции по "Северному потоку 2" являются продолжением санкционного языка, от которого не хотят отказываться США. США сделали исключение из санкций против "Северного потока-2"

"Санкции по "Северному потоку" — это продолжение вот этого санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Излюбленный язык Вашингтона. Разумеется, это то, к чему мы относимся крайне негативно, мы не раз об этом говорили. Но опять же считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне таких напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог", — сказал Песков.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что администрация США вводит санкции в отношении двух морских судов и одной связанной с РФ компании, принимающих участие в реализации проекта газопровода "Северный поток-2".