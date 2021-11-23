МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил журналистам, что санкции по "Северному потоку 2" являются продолжением санкционного языка, от которого не хотят отказываться США. Он подчеркнул, что в Кремле к ним относятся крайне негативно и считают такие действия незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток развивать отношения с США.
"Санкции по "Северному потоку" — это продолжение вот этого санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Излюбленный язык Вашингтона. Разумеется, это то, к чему мы относимся крайне негативно, мы не раз об этом говорили. Но опять же считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне таких напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог", — сказал Песков.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что администрация США вводит санкции в отношении двух морских судов и одной связанной с РФ компании, принимающих участие в реализации проекта газопровода "Северный поток-2".
https://1prime.ru/energy/20211123/835300778.html
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