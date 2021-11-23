ВАШИНГТОН, 23 ноя — ПРАЙМ. Санкции США в отношении компании Transadria и судна под флагом России Marlin, связанных с проектом газопровода "Северный поток 2", во вторник вступили в силу, говорится в письменном заявлении американского минфина. В Кремле высказались о санкциях США по "Северному потоку-2"

Компания Transadria, как отмечается, базируется на Кипре. Рестрикции в отношении нее и судна Marlin введены в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) от 2019 года.

О намерении ввести санкции в отношении Transadria и Marlin завил накануне госсекретарь США Энтони Блинкен. В понедельник он сообщил, что, в соответствии с требованиями PEESA, госдепартамент представил американскому конгрессу доклад по возможности введения новых санкций по "Северному потоку 2". В общей сложности США ввели по данному проекту рестрикции в отношении восьми юридических или физических лиц, а также 17 судов, им принадлежащих.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.