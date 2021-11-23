ВАШИНГТОН, 23 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты продолжат реализайию санкций против "Северного потока-2", заявил журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы продолжим следовать закону и реализовывать закон PEESA ("О защите энергетической безопасности Европы" — прим. ред.) и по необходимости накладывать санкции на организации, участвующие в строительстве этого трубопровода", — отметил Прайс на брифинге. Данный закон предполагает санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода, и регулярную отчетность Белого дома перед конгрессом по этому вопросу.
Представитель ведомства также напомнил, что санкции по проекту введены уже против 8 человек и 17 судов и повторил позицию США, что "Северный поток-2" вредит энергетической безопасности Украины.
https://1prime.ru/energy/20211123/835306106.html
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