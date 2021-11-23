ВАШИНГТОН, 23 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты продолжат реализайию санкций против "Северного потока-2", заявил журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Новые санкции против "Северного потока-2" вступили в силу

"Мы продолжим следовать закону и реализовывать закон PEESA ("О защите энергетической безопасности Европы" — прим. ред.) и по необходимости накладывать санкции на организации, участвующие в строительстве этого трубопровода", — отметил Прайс на брифинге. Данный закон предполагает санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода, и регулярную отчетность Белого дома перед конгрессом по этому вопросу.

Представитель ведомства также напомнил, что санкции по проекту введены уже против 8 человек и 17 судов и повторил позицию США, что "Северный поток-2" вредит энергетической безопасности Украины.