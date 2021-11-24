МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Европейскому союзу следует начать политическую, финансовую и юридическую войну против России для защиты Молдавии от влияния Москвы, заявил обозреватель польского издания Biznes Alert Войцех Якубик. Газ в Европе подорожал в ответ на новые санкции к "Северному потоку - 2"

"Пора нанести упреждающий удар. Не при помощи танков, а при помощи политики, права и финансов. Еврокомиссия должна подключиться к переговорам межу "Молдовагазом" и "Газпромом", выделить средства на то, чтобы Молдавия могла немедленно погасить долг, поспособствовать заключению нового, соответствующего европейским нормам договора и внедрению в этой стране Третьего энергетического пакета, ограничивая тем самым влияния Кремля", — отметил Якубик.

Он провел аналогию с действиями применительно к Украине в 2019 году, которые "позволили предотвратить газовый кризис и стабилизировать ситуацию".

"Если мы окажем помощь Кишиневу, мы избавимся от очередной точки дестабилизации на карте Европы ", — подчеркнул автор.

При этом он сравнил предлагаемые меры с идеей польского лидера Юзефа Пилсудского, который предлагал в 1930-х годах Франции напасть на Германию, чтобы предотвратить крупный военный конфликт.

По утверждению Якубика, Россия будет стараться "увязать поставки газа в Молдавию с политикой и заставить ту пойти на уступки, соответствующие в первую очередь их внешнеполитическим целям", а не экономическим интересам "Газпрома".