МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Текущий платеж за газ от Молдавии все еще не поступил, при этом срок оплаты после сделанного "Газпромом" уведомления истекает сегодня, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов. В Молдавии надеются 24 ноября обсудить вопрос выплат с главой "Газпрома"

"Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня", — сказал он.

В понедельник Куприянов заявил, что "Газпром" через 48 часов прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж за текущие поставки."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров, осложнявшихся позицией Молдавии в отношении новой цены в контракте и российской компании в отношении долгов за поставки в предыдущие периоды, продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Власти Молдавии при этом ранее ввели режим ЧП в области энергетики в период с 22 октября по 20 ноября.

"Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей за газ. Очередной срок был 22 ноября, но платеж не поступил. "Газпром" в связи с этим уведомил Кишинев, что через 48 часов остановит поставки газа без платежа за него.

В свою очередь глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявля, что обратился к правительству и попросил займ для оплаты газа по контракту с "Газпромом" в размере около 74 миллионов долларов. Позднее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что правительство республики выделит средства "Молдовагазу" для оплаты долга "Газпрому". По его словам, парламент одобрит это решение 25 ноября.