"Газпром": платеж за газ от Молдавии еще не поступил, срок оплаты истекает сегодня
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Текущий платеж за газ от Молдавии все еще не поступил, при этом срок оплаты после сделанного "Газпромом" уведомления истекает сегодня, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
"Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня", — сказал он.
В понедельник Куприянов заявил, что "Газпром" через 48 часов прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж за текущие поставки."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров, осложнявшихся позицией Молдавии в отношении новой цены в контракте и российской компании в отношении долгов за поставки в предыдущие периоды, продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Власти Молдавии при этом ранее ввели режим ЧП в области энергетики в период с 22 октября по 20 ноября.
"Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей за газ. Очередной срок был 22 ноября, но платеж не поступил. "Газпром" в связи с этим уведомил Кишинев, что через 48 часов остановит поставки газа без платежа за него.
В свою очередь глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявля, что обратился к правительству и попросил займ для оплаты газа по контракту с "Газпромом" в размере около 74 миллионов долларов. Позднее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что правительство республики выделит средства "Молдовагазу" для оплаты долга "Газпрому". По его словам, парламент одобрит это решение 25 ноября.
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