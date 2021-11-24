КИШИНЕВ, 24 ноя — ПРАЙМ. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица направила просьбу парламенту рассмотреть в срочном порядке поправки к закону о госбюджете на 2021 год, чтобы выделить средства для погашения задолженности "Газпрому", сообщила пресс-служба парламента.

Власти Молдавии в период с 22 октября по 20 ноября ввели режим ЧП в области энергетики, 29 октября контракт с "Газпромом" был продлен на пять лет при условии оплаты 100% полученного газа. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в понедельник сообщил, что компания через 48 часов прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство уже одобрило выделение средств "Молдовагазу", парламент поддержал инициативу кабмина в первом чтении, но должен рассмотреть его во втором чтении.

"Премьер-министр Наталья Гаврилица просит рассмотреть в срочном порядке и утвердить во втором (финальном — ред.) чтении законопроект по внесению поправок в закон о государственном бюджете на 2021 год", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.

Просьба премьера будет рассмотрена на заседании Постоянного бюро парламента Молдавии в среду в 16.00 мск. Если бюро одобрит просьбу премьера, то она будет внесена в повестку заседания парламента, назначенного на 25 ноября.