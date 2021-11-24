МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время встречи с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель в четверг в Берлине поднимет вопрос газопровода "Северный поток 2", об этом он заявил на брифинге в Париже. Выступление Моравецкого транслировало Польское телевидение.

На прошлой неделе Моравецкий начал европейское турне для подготовки к отражению "угрозы с Востока". Он уже посетил Литву, Латвию, Эстонию, а также встретился с премьерами стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия). В четверг запланирована его встреча с Меркель. На Украине связали "Северный поток-2" и ситуацию с мигрантами

"Наверняка завтра в Германии мы затронем тему энергетики, затронем тему "Северного потока 2", так как сегодня очень выразительно видны ценовые манипуляции на газовом рынке, за которые ответственность несет "Газпром", …которые привели к росту цен на газ в несколько раз", — сказал Моравецкий.

Польша и Германия имеют полярные взгляды на газопровод "Северный поток 2". Польская сторона считает, что его запуска нельзя допустить по политическим мотивам, Германия же считает газопровод чисто коммерческим проектом.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.

Эксперты называли несколько факторов роста цен: низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, ограничение предложения со стороны основных поставщиков, высокий спрос на СПГ в Азии.

В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было.

Президент РФ Владимир Путин назвал ранее полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия. В РФ не раз отмечали, что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнёрами и готов продавать больше газа.