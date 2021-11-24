МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Итальянская Enel не планирует закрывать или продавать генерирующие активы в России, однако при наличии предложений готова их рассмотреть, рассказал генеральный директор компании Франческо Стараче. Глава Enel призвал уходить от нефтяной привязки цен на газ

"У нас хорошие генерирующие активы в России. Они помогают отапливать и обеспечивать электричеством крупные города. Мы не хотим их закрывать, это было бы неправильно. Из нашей стратегии следует, что мы не заинтересованы в газе, но это в 2040-х годах. Они (активы — ред.) будут у нас, пока это будет иметь смысл. Да, мы продавали некоторые активы, когда была возможность… Если мы получим конкретное предложение — мы его рассмотрим, но здесь нет спешки", — сказал Стараче в ходе пресс-конференции, посвященной презентации стратегического плана компании.

Из презентации следует, что в рамках перехода к углеродной нейтральности компания к 2027 году планирует полностью отказаться от угольной генерации, а к 2040 году — от газовой.

Глава Enel ранее уже говорил, что компания не планирует продавать объекты генерации в России.

Enel — крупнейшая энергетическая компания в Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме. "Энел Россия" входит в группу Enel. Производственные филиалы компании — три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность станций компании составляет 5,7 ГВт выработки электроэнергии и 2 тысячи Гкал.ч тепла. Кроме того, компания включает Азовскую ветряную электростанцию (ВЭС) установленной мощностью 90 МВт.