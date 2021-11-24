МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Россия в октябре нарастила производство бензина и дизельного топлива на 5,6% и 7% соответственно по сравнению с сентябрем, сообщает Росстат.

"Выпуск автомобильного бензина составил 3,4 миллиона тонн, что на 14,5% больше, чем в октябре прошлого года, и на 5,6% больше, чем в сентябре 2021 года", — говорится в материалах Росстата.

При этом за январь-октябрь в России было произведено 33,5 миллиона тонн бензина — это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Дизельного топлива (произведено — ред.) 6,8 миллиона тонн, что на 21,3% больше, чем в октябре 2020 года, и на 7,0% больше, чем в сентябре 2021 года", — сообщает статистическое ведомство.

Объем производства дизтоплива в январе-октябре составил 66,1 миллиона тонн, увеличившись на 2,1% в годовом выражении.

Производство бензина с конца весны и летом росло от месяца к месяцу. Снижение выпуска топлива было зафиксировано в начале лета и осени на фоне сезонных ремонтов на российских НПЗ.