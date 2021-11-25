МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. В условиях, когда Россия достроила "Северный поток-2" и стремится ввести его в эксплуатацию, интересам Украины отвечает сохранение транзита газа, однако желания Киева недостаточно, нужно рассчитывать на США — такую позицию в статье для издания "Главред" высказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар. Кулеба призвал власти Германии к жесткой позиции по "Северному потоку-2"

"Необходимо задействовать серьезные рычаги воздействия. Единственный рычаг влияния и тогда, и сейчас – это позиция США. Она и тогда была определяющей, и остается таковой и сейчас. Поэтому в значительной степени будет все зависеть от того, насколько жесткую позицию займут США", — отметил он.

По словам эксперта, не нужно питать иллюзий по поводу доброй воли россиян. "Конечно, если Евросоюз, в частности, Германия, займут жесткую позицию по СП-2 как проекту, не отвечающему европейским интересам и принципам, тогда России некуда деваться, кроме как продолжать соглашение с Украиной или подписывать новую", — считает Гончар.

Он напомнил, что именно так и было в 2019 году, когда "Газпром" подписал новое пятилетнее соглашение с "Нафтогазом" "не потому, что у него была какая-то добрая воля, а потому что у него была безвыходная ситуация – россияне не смогли вовремя достроить Северный поток-2". Сейчас ситуация такая же – газопровод достроен, но его не могут ввести в эксплуатацию, добавил он.

"Впрочем, до истечения срока действия действующего контракта еще три года. Поэтому россияне будут пытаться тянуть время с тем, чтобы избегать каких-либо долгосрочных обязательств", — предположил эксперт.

"В 2019 году Нафтогаз тоже хотел, чтобы контракт был не пятилетним, а как минимум десятилетним, но получилось так, как получилось", — отметил Гончар. Он назвал срок в 15 лет, который называет премьер Денис Шмыигаль, малореалистичным. "Россия на это вряд ли пойдет", — отметил он.

"Россия сейчас достаточно серьезно проявила себя в Европе, в результате все больше европейцев просыпается от летаргического сна и начинают видеть, что Россия занимается газовым шантажом. И это тоже нам поспособствует. Но надеяться на какую-то добрую свободу со стороны РФ не приходится", — считает эксперт.