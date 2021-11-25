МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. При задымлении на шахте "Листвяжная" в Кузбассе пострадали 29 человек, они направлены в лечебные учреждения, сообщили РИА Новости в экстренных службах. В Кузбассе произошло ЧП в шахте

"По уточненным данным, число пострадавших увеличилось до 29 человек", — сказал собеседник агентства.

Задымление в шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошло в вентиляционном штреке, началась эвакуация 115 шахтеров. На месте работает отделение ВГСО (военизированный горноспасательный отряд). По оперативным данным, в шахте находились 287 человек.

Двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.

По последним данным Следственного комитета, из 115 человек эвакуированы 70.

Как сообщили в МЧС России, задымление произошло в вентиляционном штреке.

Прокуратура организовала проверку. По данным ведомства, 25 ноября, около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность.

"По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли", — говорится в сообщении.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Кемеровской области Кузбасса Анатолий Закусилов, прокурор Белово Александр Царев и исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Илья Подаруев.

"В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения", — отметили в прокуратуре.

На место также выехал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.