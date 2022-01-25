Белоруссия предоставит Украине во вторник энергетическую мощность
Минэнерго Белоруссии: оказываем украинской энергосистеме аварийную помощь по запросу Киева
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В пресс-службе минэнерго Белоруссии сообщили, что республика оказывает во вторник украинской энергосистеме аварийную помощь по запросу Киева.
Отмечается, что мощность предоставляется по запросу украинской стороны 25 января с 11.00 до 18.00 (совпадает с мск) в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи. Максимальная мощность составит 150 МВт.
https://1prime.ru/energy/20220125/835880288.html
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