МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В пресс-службе минэнерго Белоруссии сообщили, что республика оказывает во вторник украинской энергосистеме аварийную помощь по запросу Киева.

Отмечается, что мощность предоставляется по запросу украинской стороны 25 января с 11.00 до 18.00 (совпадает с мск) в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи. Максимальная мощность составит 150 МВт.