МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили некоторые практические аспекты двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны затронули в том числе вопросы взаимодействия в атомной энергетике.

Лидеры двух стран договорились сохранять тесный контакт.