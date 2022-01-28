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Путин и Макрон обсудили сотрудничество в атомной энергетике
Энергетика
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили некоторые практические аспекты двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля. Стороны затронули... ПРАЙМ, 28.01.2022
энергетика, новости, россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили некоторые практические аспекты двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны затронули в том числе вопросы взаимодействия в атомной энергетике.
Лидеры двух стран договорились сохранять тесный контакт.