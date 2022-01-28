ТАШКЕНТ, 28 янв — ПРАЙМ. Энергоснабжение вновь нарушено в ряде районов на северо-западе Узбекистана, теперь уже из-за сильного ветра, сообщает в пятницу пресс-служба министерства энергетики страны.

В Узбекистане 25 января в ряде регионов произошло отключение электроэнергии. По данным минэнерго, к 14.00 мск 27 января энергоснабжение было полностью восстановлено по всей республике. В пятницу казахстанский оператор по управлению электрическими сетями KEGOC заявил, что причиной аварии в энергосистеме Центральной Азии 25 января стало короткое замыкание на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.

"Сильные ветры повредили линии электропередач в ряде районов республики Каракалпакстан и Хорезмской области (северо-запад Узбекистана — ред)", — говорится в сообщении в Telegram-канале минэнерго.

По данным ведомства, сейчас для устранения аварийного отключения электроэнергии привлекаются аварийные бригады.

Ранее минэнерго сообщало, что в пятницу отключение электроэнергии из-за сильного ветра произошло в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана. Там также продолжаются работы по восстановлению поврежденных опор линий электропередач.