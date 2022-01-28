БРЮССЕЛЬ, 28 янв — ПРАЙМ. Кризиса с газоснабжением Евросоюза не наблюдается, однако ситуация сложнее, чем прежде, из-за геополитики и ситуации на глобальных рынках, сказал высокопоставленный чиновник Еврокомиссии (ЕК) на брифинге. США и ЕС работают над обеспечением регулярных поставок газа в Европу

"Мы не можем сказать, что у нас кризис с безопасностью поставок, однако ситуация в этом году более сложная из-за геополитической ситуации и глобальной ситуации на рынках, в частности, на рынке газа", — сказал он.

В пятницу в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен указывалось, что США и Евросоюз работают над обеспечением регулярных поставок природного газа в Европу, чтобы избежать возможных перебоев в связи с кризисом вокруг Украины.

Европа в прошлом году столкнулась с серьезным ростом цен на газ и, как следствие, на электричество. Это привело, среди прочего, к тому, что ряду предприятий и семей стало трудно оплачивать соответствующие счета. Властям Евросоюза пришлось предпринимать меры для их поддержки, объем которых в денежном эквиваленте оценивается в миллиарды евро.

Россия является крупнейшим и важнейшим поставщиком газа в Европу, экспортируя его в первую очередь по долгосрочным контрактам. В них обычно содержится формула, по которой определяется цена на следующий месяц или год. А при покупке газа по спотовым контрактам стоимость зависит от краткосрочных колебаний рынка, которые во второй половине 2021 года и начале 2022 года оказались весьма сильными.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль 12 января обвинил Россию в усугублении тяжелой ситуации на европейском энергетическом рынке, писало агентство Блумберг. Он заявил, что Россия могла бы нарастить поставки как минимум на треть по сравнению с текущими объемами, то есть на 3 миллиарда кубометров в месяц. Вице-премьер РФ Александр Новак позже отмечал, что никакой вины "Газпрома" и России в европейском энергетическом кризисе нет.

До этого президент Владимир Путин указывал, Россия не имеет отношения к этому кризису — европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами. Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.

При этом и сама Еврокомиссия осенью не включала вопрос поставок из России в число главных причин высоких цен на газ. Так, в октябре материалах ЕК по теме "Виноваты ли в сложившейся ситуации внешние поставщики энергии?", говорилось, что произошедшее повышение цен на электроэнергию в первую очередь связано с мировым спросом на газ. Он стремительно растет по мере ускорения восстановления экономики от кризиса и взвинчивает стоимость "голубого топлива". Что же касается крупнейшего поставщика газа в ЕС — России, то ЕК писала, что поставки газа из неё в Евросоюз были ниже ожиданий. "Газпром" выполнял свои долгосрочные контракты с европейскими партнерами, однако он предложил мало или вовсе не предлагал допмощностей для ослабления давления на газовый рынок ЕС, отметила ЕК.