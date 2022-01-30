ТАШКЕНТ, 30 янв — ПРАЙМ. Одной из причин массового отключения электричества в Узбекистане стало отсутствие полной закольцованности единой энергетической системы страны, сообщила пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева. В Казахстане назвали причину блэкаута в Центральной Азии

По данным пресс-службы, Мирзиеев 30 января ознакомился с презентацией проектов электроэнергетики, где также были обсуждены меры по расширению мощностей системы электроснабжения.

"Двадцать пятого января произошел технический сбой в региональной энергосистеме. Это затронуло все электростанции и создало чрезвычайную ситуацию. Существует много причин, приведших к этому. В частности, единая энергосистема не полностью закольцована магистральными линиями мощностью 200-500 киловатт", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в основной части Северо-Западной и Юго-Западной энергетических узлов Узбекистана отсутствуют сети мощностью 500 кВт, а некоторые магистрали проходят по территории сопредельных государств.

"Поэтому в нашей стране планируется создать единую кольцевую систему за счет строительства сетей мощностью 500-750 киловатт", — уточняется в сообщении. В частности, к 2026 году планируется увеличить общую генерирующую мощность c 12,4 ГВт до 27,4 ГВт и годовую выработку до 110 миллиардов кВт.ч. Тогда все регионы страны будут прочно соединены сетями 500-750 кВт в единую систему, добавили в пресс-службе.

Ранее в узбекистанском минэнерго РИА Новости сообщили, что причины блэкаута в Узбекистане должна установить созданная правительственная комиссия. Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого сегодня входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана и Киргизии.

Ранее 25 января в ряде регионов страны произошло отключение электричества. По данным минэнерго, к 14.00 мск 27 января снабжение было восстановлено по всей республике.

В пятницу казахстанский оператор по управлению электрическими сетями KEGOC заявил, что причиной аварии в энергосистеме Центральной Азии 25 января стало короткое замыкание на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.