МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Согласно данным компании "Оператор ГТС Украины", "Газпром" увеличил заявки на прокачку газа через территорию Украины почти в 1,7 раза. В "Газпроме" рассказали, сколько газа осталось в Европе

Заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 1 февраля в сумме составляют 107,7 миллиона кубометров, что близко к максимальному контрактному объёму транзитных мощностей в 109 миллионов кубометров. Днём ранее, на 31 января, они составили 64,6 миллиона кубометров. Таким образом, показатель увеличился почти в 1,7 раза.

Компания наращивает поставки газа через Украину с начала прошлой недели.