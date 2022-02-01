КИЕВ, 1 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер Польши Матеуш Моравецкий обсудили энергетическую безопасность, в том числе блокировку запуска "Северного потока-2". Премьер Польши рассказал о договоренности построить газопровод с Украиной

"Вопросы энергетической безопасности традиционно находится среди приоритетов нашего двухстороннего сотрудничества. Речь идет о важном элементе национальной безопасности наших стран. Мы обсудили пути углубленного сотрудничества на энергетическом направлении, в частности, двухстороннее взаимодействие, которую мы будем сосредотачивать на дальнейшем противодействии реализации геополитического проекта "Северный поток 2", — заявил Шмыгаль.

Он отметил, что Киев видит перспективным хранение газа польскими и европейскими компаниями в ПХГ Украины, а также создание технических возможностей для импорта газа из польских LNG-терминалов.

Проект газопровода "Северный поток 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной.