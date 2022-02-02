МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. США второй месяц подряд занимают первое место в мире по объему экспорта сжиженного природного газа (СПГ) — 7,3 миллиона тонн, на втором месте расположился Катар, сообщает агентство Блумбрег со ссылкой на собственные данные по отслеживанию судов. Fitch: Европа и Азия продолжат перетягивать друг у друга свободный СПГ

"Экспорт СПГ из США в январе достиг рекордных 7,3 миллиона тонн, что позволило во второй раз с декабря забрать первое место у Катара", — пишет издание. При этом основным направлением экспорта для американского СПГ в январе стала Европа, где цены на "голубое топливо" остаются высокими из-за напряженности в отношениях между Россией и Украиной, а также низких запасов в подземных хранилищах.

Так, из 101 партии сжиженного природного газа, отправленного производителями США на экспорт в январе, более трети прибыли в европейские порты. При этом пять партий получили страны Латинской Америки, остальные пока находятся в пути.

В свою очередь, Катар экспортировал в прошлом месяце 97 партий СПГ, более половины из которых прибыли в порты Азии. Только семь танкеров получила в итоге Европа, а остальные пока находятся в пути.

В конце января газета Wall Street Journal заявила, что более 20 танкеров с СПГ из США направляются в Европу на фоне попыток ЕС и Вашингтона найти альтернативу топливу из России. По данным издания, представители администрации президента США Джо Байдена провели видеозвонки с чиновниками по всему миру, пытаясь убедить покупателей в Южной Корее, Японии и других странах, которые уже оплатили свои поставки, позволить США перенаправить их в Европу.

Однако и на газовом рынке Европы в январе сложилась нетрадиционная для него ситуация, когда СПГ на споте торговался с премией к ценам в Азии, а его покупка была выгоднее покупки трубопроводного газа из той же России. В таких условиях поставщики из США заинтересованы направить в приоритетном порядке свой СПГ в Европу, до которой транспортное плечо гораздо короче и дешевле, а цены выше.