МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Председатель правления польского газового концерна PGNiG Павел Маевский заявил в своем Twitter, что предприятие надеется на повторное рассмотрение ЕК своей жалобы на действия "Газпрома" от 2017 года. Общий суд ЕС отклонил иск PGNiG по делу против "Газпрома"

По его словам, PGNIG выигрывает в Люксембурге, суд ЕС признал незаконность решения Еврокомиссии, отклонившей жалобу компании на "Газпром".

Он отметил, что выигрыш в суде означает, что Еврокомиссия должна заново изучить жалобу PGNIG от 2017 года".

Маевский напомнил, что PGNiG подала в марте 2017 года жалобу на действия "Газпрома", содержащую утверждения о том, что "в контексте дефицита поставок, с которым заявитель имел дело в 2009 году и в 2010 году, "Газпром" сделал зависимым заключение контракта на поставку дополнительных объемов газа от условий, направленных, среди прочего, на укрепление его влияния в области управления польским участком газопровода "Ямал-Европа".

В среду суд ЕС общей юрисдикции поддержал апелляцию PGNiG на другое решение ЕК, поданную 25 июня 2019 года. PGNiG требовала от суда частично или полностью аннулировать решение ЕК, которая отклонила ее жалобу от 9 марта 2017 года о нарушении "Газпромом" правил Евросоюза. Эта жалоба касалась вопросов, которые рассматривались в рамках антимонопольного разбирательства, и была отклонена комиссией в апреле 2019 года.