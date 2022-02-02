МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Стоимость мазута на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды достигла нового исторического ценового максимума, свидетельствуют итоги торгов. Нефть умеренно дорожает на торгах

Цена мазута по территориальному индексу Европейской части России выросла в среду на 1,89%, до 30 741 рубля за тонну, превысив прошлый максимум от 31 января. С начала года его стоимость уже несколько раз обновила исторические рекорды.

Бензин марки Аи-92 подешевел по итогам торгов на 0,17%, до 50 595 рублей за тонну, Аи-95 — на 0,79%, до 53 817 рублей.

Стоимость зимнего дизельного топлива опустилась на 0,84%, до 60 102 рублей за тонну, летнего — на 0,22%, до 55 820 рублей. Межсезонный дизель немного подорожал — на 0,35%, достигнув 57 460 рублей за тонну.

Биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) выросла на 7,66%, до 28 870 рублей. Авиакеросин потерял в цене лишь 0,05%, его стоимость составила 61 527 рублей за тонну.