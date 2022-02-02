МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Стоимость мазута на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды достигла нового исторического ценового максимума, свидетельствуют итоги торгов.

Добыча нефти

Нефть умеренно дорожает на торгах

Цена мазута по территориальному индексу Европейской части России выросла в среду на 1,89%, до 30 741 рубля за тонну, превысив прошлый максимум от 31 января. С начала года его стоимость уже несколько раз обновила исторические рекорды.

Бензин марки Аи-92 подешевел по итогам торгов на 0,17%, до 50 595 рублей за тонну, Аи-95 — на 0,79%, до 53 817 рублей.

Стоимость зимнего дизельного топлива опустилась на 0,84%, до 60 102 рублей за тонну, летнего — на 0,22%, до 55 820 рублей. Межсезонный дизель немного подорожал — на 0,35%, достигнув 57 460 рублей за тонну.

Биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) выросла на 7,66%, до 28 870 рублей. Авиакеросин потерял в цене лишь 0,05%, его стоимость составила 61 527 рублей за тонну.