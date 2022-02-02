БРЮССЕЛЬ, 2 фев — ПРАЙМ. Евросоюз в январе текущего года получил рекордные объёмы сжиженного природного газа (СПГ) после спада, наблюдавшегося ранее из-за спроса в Азии, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в комитете Европарламента. США удерживают звание крупнейшего в мире экспортера СПГ

"В конце прошлого года мы были в ситуации, когда танкеры с СПГ уходили в Азию из-за желания Китая платить намного более высокую премию, чем хотели платить европейские трейдеры", — рассказала она.

Еврокомиссар при этом заметила, что Евросоюз не является основным рынком сбыта для производителей СПГ.