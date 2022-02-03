МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай стороны, скорее всего, обсудят строительство газопровода "Союз Восток" для поставок газа из "Силы Сибири 2" через Монголию в КНР, считает директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. Газопровод "Ямал - Европа" вернулся к реверсу

Президент России 4 февраля в Китае проведет переговоры с лидером КНР и посетит церемонию открытия Олимпийских игр.

"Мы расширяем пути поставки энергоносителей в Китай. Скорее всего, сейчас будет обсуждаться открытие нового газопровода через Монголию. Он в принципе давно обсуждался как так называемая "Сила Сибири 2"", — сказал Маслов в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

Как отметил Маслов, если проект будет реализован, он будет питать газом западные районы КНР, в данном случае Россия выйдет на чистое первое место по поставкам энергоносителей в Китай.

В конце января "Газпром" заявил о завершении подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта. По словам Миллера, это очень важный этап, прохождение которого одновременно стало началом нового — перехода на стадию проектирования.

Ожидается, что строительные работы по проекту газопровода "Союз Восток" могут начаться в 2024 году. Протяженность трассы газопровода на территории Монголии, согласно ТЭО, составит 962,9 километра, диаметр труб — 1400 мм, предполагается пять компрессорных станций.

Как отмечал глава "Газпрома" Алексей Миллер, газопровод "Союз Восток" еще больше укрепит сотрудничество России с монгольскими партнерами.