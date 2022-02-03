Аналитик Маслов: Россия и КНР могут обсудить "Союз Восток" во время визита Путина в Китай
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай стороны, скорее всего, обсудят строительство газопровода "Союз Восток" для поставок газа из "Силы Сибири 2" через Монголию в КНР, считает директор ИСАА МГУ Алексей Маслов.
Президент России 4 февраля в Китае проведет переговоры с лидером КНР и посетит церемонию открытия Олимпийских игр.
"Мы расширяем пути поставки энергоносителей в Китай. Скорее всего, сейчас будет обсуждаться открытие нового газопровода через Монголию. Он в принципе давно обсуждался как так называемая "Сила Сибири 2"", — сказал Маслов в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".
Как отметил Маслов, если проект будет реализован, он будет питать газом западные районы КНР, в данном случае Россия выйдет на чистое первое место по поставкам энергоносителей в Китай.
В конце января "Газпром" заявил о завершении подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта. По словам Миллера, это очень важный этап, прохождение которого одновременно стало началом нового — перехода на стадию проектирования.
Ожидается, что строительные работы по проекту газопровода "Союз Восток" могут начаться в 2024 году. Протяженность трассы газопровода на территории Монголии, согласно ТЭО, составит 962,9 километра, диаметр труб — 1400 мм, предполагается пять компрессорных станций.
Как отмечал глава "Газпрома" Алексей Миллер, газопровод "Союз Восток" еще больше укрепит сотрудничество России с монгольскими партнерами.
https://1prime.ru/energy/20220203/835971701.html