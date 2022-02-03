ЛОНДОН, 3 фев — ПРАЙМ. Британский энергорегулятор Ofgem с 1 апреля повысит ценовой порог на газ и электричество для потребителей из-за резкого роста мировых цен на природный газ, говорится в сообщении компании. Глава OMV пояснил, как долго будут сохраняться проблемы на рынке газа

Ценовой порог на энергию в Британии устанавливается регулятором два раза в год на летний (апрель – сентябрь) и на зимний (октябрь – март) периоды. Поставщики не могут устанавливать цены выше этого максимума.

Ofgem отмечает, что рекордный рост мировых цен на газ приводит к росту предельных цен на энергоносители на 54%.

"Предельные цены на энергоносители увеличатся с 1 апреля примерно для 22 миллионов потребителей. Те, кто по тарифам по умолчанию платит прямым дебетом, увидят увеличение на 693 фунта стерлингов — с 1277 до 1971 фунтов стерлингов в год (разница из-за округления). Клиенты с предоплатой увидят увеличение на 708 фунтов стерлингов — с 1309 фунтов стерлингов до 2017 фунтов стерлингов", — говорится в сообщении Ofgem. Фьючерсы на газ в Европе дороже $900 за тысячу кубометров

Указывается, что увеличение обусловлено рекордным ростом мировых цен на газ за последние 6 месяцев, при этом оптовые цены выросли в четыре раза за последний год. Мера затронет клиентов по тарифу по умолчанию, которые не перешли на фиксированную сделку, и тех, кто остается со своим новым поставщиком после того, как их предыдущий поставщик покинул рынок.

За последний год 29 британских энергетических компаний ушли с рынка или были переведены под специальное управление в связи с резким ростом мировых цен на газ, что затронуло около 4,3 миллиона внутренних потребителей.

Глава Минфина Великобритании Риши Сунак, выступая в парламенте, указал, что рост цен на газ затронул весь мир. "В Европе и Азии долгая холодная зима истощила запасы в хранилищах газа, перебои в атомной и ветряной энергетике заставили нас больше полагаться на газ в течение лета, растущий спрос на энергию от азиатской промышленности и в то же время уход таких стран, как Китай, от угля, ещё больше увеличили спрос на газ. Также обеспокоенность о возможном вторжении России в Украину оказывает давление на газовый рынок и приводит к росту цен", — сказал он.

При этом глава Минфина добавил, что власти Британии направят 9,1 миллиарда фунтов стерлингов на поддержку потребителей на фоне роста цен. В частности, с октября все бытовые потребители электроэнергии получат скидку в размере 200 фунтов стерлингов на свои счета за электроэнергию, а с апреля 80% домохозяйств получат скидку на муниципальный налог в размере 150 фунтов стерлингов.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.

Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета).