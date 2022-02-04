ТОКИО, 4 фев — ПРАЙМ. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о ведущихся переговорах между США и ЕС и азиатскими странами относительно возможности увеличения поставок газа в Европу в случае эскалации ситуации на Украине вновь заявил, что Токио хотел бы изучить возможности содействия, но не в ущерб населению страны. Франция "сохраняет бдительность" из-за сокращения поставок газа из России

"Ожидается, что эта зима будет холодной, поэтому необходимо обеспечить энергетические запасы, в том числе, по электроэнергии. После того, как мы обеспечим объемы, которые не будут иметь никакого влияния на жизнь людей, мы думаем изучить, что можно было сделать", — подчеркнул министр.

Ранее в январе высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистами, что США ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину и считают перебои с экспортом по другим маршрутам менее вероятным сценарием.

Позже газета Wall Street Journal распространила информацию о том, что более 20 танкеров с газом уже направляются из США в Европу на фоне попыток ЕС и Вашингтона найти альтернативу российскому топливу. По данным информированных источников издания, представители администрации президента США Джо Байдена провели видеозвонки с чиновниками по всему миру, пытаясь убедить покупателей в Южной Корее, Японии и других странах, которые уже оплатили свои поставки, позволить США перенаправить их в Европу. Также сообщается, что европейские чиновники планируют или уже совершили поездки в Доху и Баку, чтобы попытаться наладить поставки.

В Кремле заявляют, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают и ни на кого не собирается нападать, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.