ЕК: при продлении ЮГК до Балкан нужно учитывать его влияние на природу
БРЮССЕЛЬ, 4 фев — ПРАЙМ. При реализации проекта по продлению Южного газового коридор (ЮГК) до Балкан нужно учесть его влияние на окружающую среду, говорится в совместном заявлении еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон и министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова.
Ранее министр сообщил, что этот газопровод, по которому "голубое топливо" из Азербайджана идёт в Европу через территорию Турции, будет продлен до Балканского полуострова.
"Важно, чтобы следующим шагом была оценка всех коммерческих, экологических, технических, нормативных вопросов и моментов, связанных с климатом, которые могут возникнуть в ходе любого расширения Южного газового коридора", — отмечается в заявлении, распространённом Еврокомиссией.
Как сообщил в пятницу Шахбазов, Сербия рассчитывает уже в 2023 году получать азербайджанский газ, транспортируемый по Южному газовому коридору.
Сейчас Россия — фактически единственный поставщик "голубого топлива" в Сербию. Как заявляла ранее министр горного дела и энергетики республики Зорана Михайлович, власти Сербии должны до 2050 года диверсифицировать поставки природного газа и обеспечить другие его источники, помимо России.
https://1prime.ru/energy/20220204/835987951.html