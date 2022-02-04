БРЮССЕЛЬ, 4 фев — ПРАЙМ. При реализации проекта по продлению Южного газового коридор (ЮГК) до Балкан нужно учесть его влияние на окружающую среду, говорится в совместном заявлении еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон и министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова.

Ранее министр сообщил, что этот газопровод, по которому "голубое топливо" из Азербайджана идёт в Европу через территорию Турции, будет продлен до Балканского полуострова.

"Важно, чтобы следующим шагом была оценка всех коммерческих, экологических, технических, нормативных вопросов и моментов, связанных с климатом, которые могут возникнуть в ходе любого расширения Южного газового коридора", — отмечается в заявлении, распространённом Еврокомиссией.

Как сообщил в пятницу Шахбазов, Сербия рассчитывает уже в 2023 году получать азербайджанский газ, транспортируемый по Южному газовому коридору.

Сейчас Россия — фактически единственный поставщик "голубого топлива" в Сербию. Как заявляла ранее министр горного дела и энергетики республики Зорана Михайлович, власти Сербии должны до 2050 года диверсифицировать поставки природного газа и обеспечить другие его источники, помимо России.