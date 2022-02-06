ЛОНДОН, 6 фев — ПРАЙМ. Британский лорд Роберт Скидельски вышел из совета директоров российской нефтяной компании "Русснефть", сообщает газета Daily Mail.

"Я подумал, что неуместно входить в совет директоров организации, находящейся под санкциями", — цитирует издание слова Скидельски.

Скидельски в составе совета компании был независимым директором. По данным издания, Скидельски при этом является независимым членом Палаты лордов.

В июне 2021 года председатель совета директоров "Русснефти" Михаил Гуцериев был включен в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку президента Александра Лукашенко. После этого он принял решение выйти из совета. В августе прошлого года Гуцериев был также включен в новые санкции Британии.