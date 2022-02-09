Чижов прокомментировал действия Украины при транзите российского газа
Постпред Чижов: Украина получает за транзит газа $2-3 миллиарда, не делая ничего для обновления труб
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев — ПРАЙМ. Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил в интервью РИА Новости, что Украина получает за транзит российского газа в европейские страны 2-3 миллиарда долларов в год, но при этом не производит модернизации газотранспортной сети.
Он пояснил, что в системе работают насосы, произведённые в семидесятых годах прошлого века, и высокая степень износа, "в том числе собственно труб".
Чижов также добавил, что и у ЕС есть и свой интерес. "Ведь если транзит через Украину прекратится, кто будет стране давать эти деньги? И что будет с Украиной без этих денег? В Еврокомиссии прекрасно понимают эту ситуацию", — сказал он.
Ранее Еврокомиссия сообщила, что намерена получить мнение Украины по "Северному потоку-2" в процессе сертификации этого проекта.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.30 мск.
https://1prime.ru/energy/20220209/836022828.html
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