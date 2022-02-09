БРЮССЕЛЬ, 9 фев — ПРАЙМ. Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил в интервью РИА Новости, что Украина получает за транзит российского газа в европейские страны 2-3 миллиарда долларов в год, но при этом не производит модернизации газотранспортной сети. В Германии посчитали сумму денег, переданных Украине с 2014 года

Он пояснил, что в системе работают насосы, произведённые в семидесятых годах прошлого века, и высокая степень износа, "в том числе собственно труб".

Чижов также добавил, что и у ЕС есть и свой интерес. "Ведь если транзит через Украину прекратится, кто будет стране давать эти деньги? И что будет с Украиной без этих денег? В Еврокомиссии прекрасно понимают эту ситуацию", — сказал он.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что намерена получить мнение Украины по "Северному потоку-2" в процессе сертификации этого проекта.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.30 мск.