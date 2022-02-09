КИШИНЕВ, 9 фев — ПРАЙМ. Корреспондент РИА Новости сообщил о проведении молдавской оппозиционной парламентской партией "Шор" флешмоба в центре Кишинева у офиса компании "Молдовагаз" против повышения тарифа на газ. "Молдовагаз" попросил у крупных потребителей аванс за газ

В ходе акции член городского совета Кишинева Валерий Клименко заявил, что сегодня в стране живут самые бедные люди, но никто ничего не делает для решения проблемы, а вместо этого с каждым днем "удавку все больше и больше затягивают на шее простых людей""

"Власть надеется, что народный гнев их минет, но им придется ответить за все, что происходит в стране, потому что народ не в состоянии оплачивать новые тарифы", — сказал он.

В акции приняли участие пенсионеры, так как именно они больше всего страдают от повышения тарифов. Кроме того, активисты партии "Шор" принесли с собой ростовые картонные фигуры президента Майи Санду, спикера парламента Игоря Гросу и вице-спикера Михая Попшоя. В руках у них были плакаты, обвиняющие власть в повышении цены на газ.

Ранее Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии одобрило повышение тарифа на газ для бытовых потребителей с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров. Кроме того, было решено повысить тариф на отопление, гигакалория стала дороже на 22 доллара. Оба решения вступили в силу задним числом с 1 января, оппозиция намерена опротестовать решение НАРЭ в суде.