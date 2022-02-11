МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Льготы при подключении к электросетям для российского бизнеса сохранятся и станут адресными, сообщили сенаторы в ходе обсуждения закона, подразумевающего корректировку корректирующего механизм льготного техприсоединения к сетям. Совфед одобрил сокращение льгот для бизнеса на подключение к электросетям

Ранее Совфед на заседании одобрил закон, предусматривающий с 1 июля 2022 года постепенное сокращение льгот по техприсоединению к электросетям для бизнеса.

Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов, представлявший проект, отметил, что вступление закона в силу потребует принятия необходимых нормативных актов. По его словам, Минэнерго представило свои предложения, по которым льгота за присоединение к электросетям сохранится для потребителей, находящихся в черте города на расстоянии 300 метров до существующих сетей, а в сельской местности — 500 метров.

"Таким образом, для более 80% новых потребителей льгота сохранится", — подчеркнул Абрамов.

Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев напомнил, что к сенаторам обратились представители бизнеса, обеспокоенные возможной отменой льготы. "Готовится проект постановления кабмина, который не отменяет льготы, а делает их адресными", — подчеркнул он.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила представителей Минэнерго учесть все предложения, чтобы, принимая новые нормативные акты, "не нанесли урона малому и среднему бизнесу, гражданам".