В России выделят средства из ФНБ на развитие атомной энергетики
Мишустин: власти России планируют выделить средства из ФНБ на развитие атомной энергетики
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МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Около 56 миллиардов рублей планируется направить из средств Фонда национального благосостояния на развитие новой атомной энергетики в РФ, заявил в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Будет оказана государственная поддержка развитию водородной энергетики, для этого в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено около 9 миллиардов рублей. Еще порядка 40 миллиардов рублей планируется на проекты к рамках инициативы по созданию новой атомной энергетики. На эти цели дополнительно предполагается выделить около 56 миллиардов рублей из средств Фонда национального благосостояния", — сказал премьер на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.
"Мы рассчитываем, что это позволит России нарастить свое присутствие на мировом энергетическом рынке", — добавил он.
https://1prime.ru/energy/20220211/836042574.html
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