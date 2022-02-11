МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Около 56 миллиардов рублей планируется направить из средств Фонда национального благосостояния на развитие новой атомной энергетики в РФ, заявил в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин. Центробанк оценил сроки возвращения инфляции к таргету

"Будет оказана государственная поддержка развитию водородной энергетики, для этого в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено около 9 миллиардов рублей. Еще порядка 40 миллиардов рублей планируется на проекты к рамках инициативы по созданию новой атомной энергетики. На эти цели дополнительно предполагается выделить около 56 миллиардов рублей из средств Фонда национального благосостояния", — сказал премьер на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.

"Мы рассчитываем, что это позволит России нарастить свое присутствие на мировом энергетическом рынке", — добавил он.