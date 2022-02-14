МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил профильным ведомствам в течение двух недель доработать проект плана реализации Стратегии низкоуглеродного развития РФ до 2050 года, сообщил в понедельник представитель первого вице-премьера. Россия разработает девять технологий в сфере водородной энергетики

Как указано в сообщении, план реализации Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года был рассмотрен на совещании у Белоусова в минувшую пятницу. Документ подготовлен Минэкономразвития совместно с отраслевыми ведомствами, Администрацией президента, ведущими российскими компаниями и экспертами.

"По итогам обсуждения Андрей Белоусов отвел две недели на доработку плана и поручил руководителям рабочих групп провести встречи с бизнесом и экспертным сообществом. Минэкономразвития и Минфину поручено оценить бюджетное и внебюджетное финансирование, необходимое для реализации плана", — отметили в секретариате первого вице-премьера.

По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, которые приводятся в сообщении, план реализации стратегии определяет приоритеты низкоуглеродного развития России, содержит ключевые мероприятия по декарбонизации ее экономики и целевые показатели сокращения выбросов, а также увеличения поглощения парниковых газов. В частности, план предусматривает более амбиционные показатели снижения выбросов CO2, чем заложены в Стратегии низкоуглеродного развития. Минэнерго и ФАС выступили против роста ставок на водопользование

"Согласно операционному плану, к 2030 году по сравнению с 2019-м выбросы парниковых газов снижаются на 4% (с 1,6 до 1,5 миллиарда тонн CО2 эквивалента). Основной вклад в сокращение нетто-выбросов дают мероприятия в энергетике и лесном хозяйстве", — сказал Решетников, чьи слова приведены в сообщении.

Специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, который также принимал участие в совещании, выступил с инициативой создать при участии бизнеса проектный офис по реализации климатических проектов в России и отметил важность детализированной статистики выбросов с разбивкой по всем парниковым газам. Белоусов пообещал проработать идею создания такого офиса.

Как следует из сообщения секретариата Белоусова, представители предринимательского сообщества, принимавшие участие во встрече, обозначили ряд направлений для дополнительной проработки. Так, председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов предложил проанализировать меры по защите интересов российских экспортеров в случае введения трансграничного углеродного регулирования Евросоюза.