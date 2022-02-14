МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе после скачка в начале торгов выше 1000 долларов за тысячу кубометров снизили темпы роста и к закрытию торговой сессии составили примерно 940 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Европа потратила почти весь закачанный летом газ

Цена открытия на площадке ICE Futures составила 1028,2 доллара, что на 13,7% выше расчётной цены пятницы — 904,7 доллара. Это ценовой максимум торговой сессии. Затем темпы роста замедлились, котировки после утреннего скачка снижались почти до 920 долларов. Цена закрытия составила 943,5 доллара, что на 4,3% выше итоговой цены пятницы.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.