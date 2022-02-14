Цены на газ в Европе после скачка выше $1000 к концу торгов снизились до $940 за тысячу кубометров
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе после скачка в начале торгов выше 1000 долларов за тысячу кубометров снизили темпы роста и к закрытию торговой сессии составили примерно 940 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена открытия на площадке ICE Futures составила 1028,2 доллара, что на 13,7% выше расчётной цены пятницы — 904,7 доллара. Это ценовой максимум торговой сессии. Затем темпы роста замедлились, котировки после утреннего скачка снижались почти до 920 долларов. Цена закрытия составила 943,5 доллара, что на 4,3% выше итоговой цены пятницы.
Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.
https://1prime.ru/energy/20220214/836066729.html