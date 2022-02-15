Турчак: поступило 652 тысячи заявок на бесплатную газификацию в РФ, более 0,5 миллиона принято
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Около 652 тысяч заявок поступило от граждан на бесплатное подключение домовладений к газу, более полумиллиона заявок принято, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"На сегодняшний день гражданами подано 652 тысячи заявок, прирост за последний месяц составил примерно 100 тысяч. Полмиллиона заявок принято, и 225 тысяч договоров на сегодняшний день уже заключено", — сказал Турчак на заседании федерального штаба по газификации.
При этом до границы участка газ подведён примерно к 100 тысячам домовладений, подчеркнул секретарь генсовета ЕР. Кроме того, средний тариф на прокладку трубы по участку сегодня составляет 43 тысячи рублей, средняя стоимость оборудования — 59 тысяч рублей, подчеркнул Турчак.
"Еще 13 регионов в ближайшее время примут решение о поддержке ряда категорий граждан при социальной газификации. Сейчас меры поддержки действуют в более чем 60 субъектах РФ",- заключил он.
В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты "Газпром межрегионгаз" и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации — распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан.
https://1prime.ru/energy/20220215/836072934.html