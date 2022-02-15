МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Около 652 тысяч заявок поступило от граждан на бесплатное подключение домовладений к газу, более полумиллиона заявок принято, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Цены на газ в Европе замедлили рост

"На сегодняшний день гражданами подано 652 тысячи заявок, прирост за последний месяц составил примерно 100 тысяч. Полмиллиона заявок принято, и 225 тысяч договоров на сегодняшний день уже заключено", — сказал Турчак на заседании федерального штаба по газификации.

При этом до границы участка газ подведён примерно к 100 тысячам домовладений, подчеркнул секретарь генсовета ЕР. Кроме того, средний тариф на прокладку трубы по участку сегодня составляет 43 тысячи рублей, средняя стоимость оборудования — 59 тысяч рублей, подчеркнул Турчак.

"Еще 13 регионов в ближайшее время примут решение о поддержке ряда категорий граждан при социальной газификации. Сейчас меры поддержки действуют в более чем 60 субъектах РФ",- заключил он.

В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты "Газпром межрегионгаз" и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации — распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан.