МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе после скачка накануне выше 1000 долларов за 1 тысячу кубометров опустились во вторник почти до 800 долларов, минутами ранее падали на 17%, а сейчас снижаются более чем на 13%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Европа потратила почти весь закачанный летом газ

Стоимость фьючерсов на ICE Platform в 17.45 мск чуть превышала 860 долларов, а уже в 17.56 мск резко опустилась до 806,2 доллара. Пока это ценовой минимум торгов, на 17% ниже расчётной цены накануне — 943,7 доллара. Котировки в 18.07 мск падали на 13,5%, до 816,7 доллара.

Несколькими часами ранее цены ускорили темпы снижения на фоне ослабления геополитических опасений.

Южный и Западный военные округа РФ 15 февраля начали возвращение войск в места дислокации после учений, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков около 11.00 мск. Военнослужащие Южного военного округа приступили к возвращению из Крыма в пункты постоянной дислокации по окончании учений, сообщил позднее начальник пресс-службы ЮВО.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.