МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ.

"Газпром" за полтора месяца 2022 года добыл 70,1 миллиарда кубометров газа, что является лучшим показателем за последние 3 года, сообщила компания.

"С 1 января по 15 февраля 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 70,1 миллиарда кубометров газа — это лучший показатель за последние три года. Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок обеспечены на уровне рекордного прошлого года", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Газпрома".

В прошлом году, отчитываясь за аналогичный период, "Газпром" сообщал, что его добыча газа выросла на 6,9% в годовом выражении, до 70 миллиардов кубометров.

В 2021 году компания добыла 514,8 миллиарда кубометров газа — на 62,2 миллиарда кубометров больше, чем в 2020 году. Показатель стал лучшим за последние 13 лет.

Кроме того, компания сообщила, что экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья с 1 января по 15 февраля 2022 года составил 17,9 миллиарда кубометров, сократившись на 35,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Добыча и поставки газа: итоги первых полутора месяцев… Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 17,9 миллиарда кубометров, что на 35,5% (на 9,8 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.

Уточняется, что в отдельные страны поставки выросли — в Болгарию на 24,2%, в Боснию и Герцеговину на 13,9%, в Турцию на 2,7%. "Компания продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами", — подчеркнул "Газпром".

Растет экспорт в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC, новый рекорд суточного объема поставок был зафиксирован 14 февраля, отмечается в сообщении.